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Elazığ’da 15 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ’ın 4 ilçesinde yapılacak olan terör operasyonları nedeniyle 15 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

İHA | 19.12.2017 - 11:30..
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Elazığ’da 15 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ İli Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 22 Aralık 2017 - 05 Ocak 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.” denildi.

YASAKLANAN BÖLGELER

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya ilçesinde Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar’ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan’ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu açıklandı.

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