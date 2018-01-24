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Elazığ'da Afgan uyruklu 16 kaçak yakalandı

Karakoçan ilçesinde Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Afganistanlı olduğu belirlenen 16 mülteciyi yakaladı.

DHA | 24.01.2018 - 08:14..
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Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan İlçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yenice Köyü Yolçatı mevkiinde ihbar üzerine adli kolluk devriyesi görevlendirildiği belirtildi.

"YASA DIŞI YOLLARDAN GİRİŞ YAPTILAR"

Açıklamada, "Adli kolluk devriyesince ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen (16) Afganistan uyruklu şahıs yakalanmıştır.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve kaymakamlığa olay ile ilgili bilgi verilerek idari işlemlere başlanılmış olup, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Elazığ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceklerdir" denildi.

Elazığ'da Afgan uyruklu 16 kaçak yakalandı

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