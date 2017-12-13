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Elazığ'da aracıyla seyir halindeyken intihar etti

Elazığ'da bir okulun kantinini işlettiği belirtilen 29 yaşındaki Ömer Gümüşboğa, silahıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

İHA | 13.12.2017 - 06:47..
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Kantin işletmecisi Ömer Gümüşboğa, kendi aracıyla seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kafasına tek el ateş ederek hayatına son verdi.

Elazığ'da aracıyla seyir halindeyken intihar etti

TRAFİK KAZASI İHBARI VERİLDİ İNTİHAR ÇIKTI

Kontrolsüz şekilde bir süre giden araç, toprağa saplanarak durabildi. Çevredekilerin trafik kazası ihbarı vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüşboğa’nın başından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Elazığ'da aracıyla seyir halindeyken intihar etti VİDEO


Elazığ'da aracıyla seyir halindeyken intihar etti

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gümüşboğa’nın cansız bedeni cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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