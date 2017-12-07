Elazığ'da aranan hayvan hırsızları yakalandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde Z. Aya ait ahıra gece ahıra giren şüpheliler 4 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı.

Hayvanların çalındığını fark eden Z.A., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin, yaptığı çalışmada hayvanların 23 MA 074 plakalı araçla çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ortak çalışma yaptı.





ELAZIĞ'DA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmada hayvanların A.N ve M.N. tarafından çalınarak Elazığ’da merkeze bağlı Akçakiraz beldesi yakınlarında bir ahıra sakladıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hayvanlarına kavuşan Z.A., ekiplere teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.