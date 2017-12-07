taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.448
USD
3,8623
EURO
4,5523
ALTIN
154,79
PETR
62,0900

Elazığ'da aranan hayvan hırsızları yakalandı

Tunceli’den çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

İHA | 07.12.2017 - 22:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde Z. Aya ait ahıra gece ahıra giren şüpheliler 4 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı.

Hayvanların çalındığını fark eden Z.A., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin, yaptığı çalışmada hayvanların 23 MA 074 plakalı araçla çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ortak çalışma yaptı.

Elazığ'da aranan hayvan hırsızları yakalandı

ELAZIĞ'DA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmada hayvanların A.N ve M.N. tarafından çalınarak Elazığ’da merkeze bağlı Akçakiraz beldesi yakınlarında bir ahıra sakladıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hayvanlarına kavuşan Z.A., ekiplere teşekkür etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Kar yağışı Sivas'ta ulaşımı aksattı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.
Askerde miğfer ile darbedilince hayatını kaybetti
Bursa'da askerlik yapan 20 yaşındaki Gökhan Kılıç, annesiyle cep telefonuyla konuşurken yakalanınca başçavuşun kompozit başlıkla kafasına vurması sonucu beyin kanaması geçirdi.
Eşini bıçakladıktan sonra kendisini ihbar etti
Muğla'da kıskançlık krizine girip eşini bıçaklayan Nazmi K., ifadesinde "Kötü bir niyetim yoktu. Üzerime atlayınca, bıçak göğsüne girdi, şoke oldum." dedi.
Burdur'da bir adamın mesanesinden 153 gramlık taş çıktı
Burdur'da, böbrek ağrısı ve idrar yapamama şikayetiyle doktora giden Yakup Kaplan'ın (62) mesanesinden, 153.5 gram ağırlığında taş çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

152
Yıldız Tilbe'den Kudüs tepkisi

Yıldız Tilbe'den Kudüs tepkisi

297
Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

76
Atina'da Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu

Atina'da Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu

135
Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

Erdoğan'ın Lozan ayarı Yunanistan'ın gündemine oturdu

169
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

39
Kudüs kararı Mısır ve Suudi Arabistan'la ortak alındı

Kudüs kararı Mısır ve Suudi Arabistan'la ortak alındı

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM