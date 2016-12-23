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Elazığ’da ByLock kullanan 13 polis tutuklandı

FETÖ soruşturması çerçevesinde ’Bylock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 polisten 13’ü tutuklandı.

İHA | 23.12.2016 - 15:45
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BYLOCK

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ merkezli İstanbul, Tokat, Adana, Diyarbakır, İzmir, Bitlis, Osmaniye, Adıyaman’da örgütün gizli haberleşme ağı ’Bylock’u kullandığı tespit edilen polislere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 1’i müdür, 1’i amir, 4’ü komiser olmak üzere toplam 15 polis gözaltına alındı. KOM ekipleri tarafından ifadesi alınan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

2 POLİS SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 1 müdür, 1 emniyet amiri, 4 komiser ve 7 polis olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı. 2 polis memuru ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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