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Elazığ'da çarpışan araçlar alev topuna döndü

Elazığ-Malatya karayolu Çavuşlu Köyü girişinde çarpışan iki otomobilin kazada alev alması, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

08.07.2017 - 15:37
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Elazığ yönünden Malatya yönüne gitmekte olan ve sürücülerinin adları açıklanmayan 23 DZ 414 plakalı özel otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 65 EF 770 plakalı özel otomobil, belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLLERDEKİ VATANDAŞLAR KENDİ ÇABALARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Çarpışmanın etkisi ile alev alan otomobillerde bulunan ve aralarında bir bebeğin de bulunduğu vatandaşlar, kendi çabaları ile dışarı çıktı. Uzun süre yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazadan sonra çıkan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yanan araçlar söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da çarpışan araçlar alev topuna döndü

Elazığ'da çarpışan araçlar alev topuna döndü

Elazığ'da çarpışan araçlar alev topuna döndü

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