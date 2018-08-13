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Elazığ'da doktora saldırı olayına soruşturma

Yoğun bakım bölümünün kapısını kırarak, sağlık çalışanları ve doktora yönelik saldırı girişimiyle ilgili şüpheliler hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

İHA | 13.08.2018 - 23:19..
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3 gün önce Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp krizi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılmış, daha sonra yapılan müdahalelerde kurtarılamayarak yoğun bakımda hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ise doktorun acı haberi aileye vermesi üzerine, hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları kapıyı kırıp doktor ve sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunmuş o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılarak, şüphelilere yönelik Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Görevlisine Hakaret ve Tehdit suçlarından Adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Savcılık açıklamasında, "11/08/2018 Cuma günü Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakını ile hastanede görevli doktorlar arasında meydana gelen ve yazılı-görsel basında da Elazığ’da doktor ve hastane personeline saldırı"başlıklarıyla yer alan olay ile ilgili olarak Kamu Malına Zarar Verme, Kamu Görevlisine Hakaret ve Tehdit suçlarından Adli soruşturma başlatılmış olup; Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/14668 sayılı dosyası üzerinden soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

Elazığ'da doktora saldırı olayına soruşturma

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