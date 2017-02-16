Elazığ'da emlak fiyatları arttı

68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan Emlak Endeks aylık sonuçları açıklandı.

68 İLİ KAPSAYAN BİR ARAŞTIRMA YAPILDI

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Ocak ayında bir önceki aya göre %0.91 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre ise %8.88 oranında artış gerçekleşti.

Ocak ayında Elazığ’da metrekare başına konut satış fiyatları %2.08 oranında artmış ve Elazığ fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Kars, aynı dönem içerisinde %0, 52'lik oranla konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehirlerden oldu.

KİRALIK KONUT FİYAT ENDEKSİ DE BELİRLENDİ

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Ocak ayında bir önceki aya göre %0.14 oranında azalış; geçen yılın aynı dönemine göre ise %6.06 oranında artış meydana geldi.

Ocak ayında Kırşehir‘de metrekare başına konut kira değerleri %2.03 oranında artmış ve Kırşehir kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise %2.00 oranı ile Kütahya olarak belirlendi.