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Elazığ'da emlak fiyatları arttı

Ocak ayının Emlak Endeksi'ne göre, konut fiyatları en çok Elazığ'da artış gösterdi.

16.02.2017 - 11:27
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  2. Emlak

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68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan Emlak Endeks aylık sonuçları açıklandı.

68 İLİ KAPSAYAN BİR ARAŞTIRMA YAPILDI

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Ocak ayında bir önceki aya göre %0.91 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre ise %8.88 oranında artış gerçekleşti.

Ocak ayında Elazığ’da metrekare başına konut satış fiyatları %2.08 oranında artmış ve Elazığ fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Kars, aynı dönem içerisinde %0, 52'lik oranla konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehirlerden oldu.

KİRALIK KONUT FİYAT ENDEKSİ DE BELİRLENDİ

Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Ocak ayında bir önceki aya göre %0.14 oranında azalış; geçen yılın aynı dönemine göre ise %6.06 oranında artış meydana geldi.

Ocak ayında Kırşehir‘de metrekare başına konut kira değerleri %2.03 oranında artmış ve Kırşehir kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise %2.00 oranı ile Kütahya olarak belirlendi.

Elazığ'da emlak fiyatları arttı

Elazığ'da emlak fiyatları arttı

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