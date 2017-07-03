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Elazığ'da FETÖ davası

Elazığ'da yargılanan FETÖ'cü eski tuğgeneral Abdülkerim Ünlü, ilginç bir savunmanın altına imzasını attı.

03.07.2017 - 22:47
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Elazığ'da FETÖ davası

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanık saysının fazlalığı nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşmasına tüm sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından haklarında dava açılan 61 tutuklu sanığın ifadeleri alınmaya başlandı.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ünlü, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimiyle aktif ya da pasif hiçbir alakası bulunmadığı gibi terör örgütü üyesi de olmadığını ileri sürdü.

Elazığ'da FETÖ davası

"DARBE GECESİ ELAZIĞ'DA BULUNMAM TESADÜFTEN İBARET"

Darbe girişimi öncesi izne ayrıldığını, 15 Temmuz gecesi Elazığ’da bulunmasının tesadüften ibaret olduğunu iddia eden Ünlü, Tunceli’nin Hozat ilçesinde bulunan Yenibaş Jandarma Karakolu’na teröristler tarafından o günlerde tacizde bulunulduğu için operasyon kararı alındığını, bunun üzerine birliğine dönmek için hareket ettiğini öne sürdü.

Hozat’a geçmek için Ankara'dan Elazığ’a geldiğini ve izin dönüşünün hiçbir şekilde darbe girişimiyle bir alakası olmadığını ileri süren Ünlü, şu iddiaları dile getirdi:

''O geceyle ilgili verdiğim tek emir sivil bir aracın Elazığ’a gelerek Hozat’a intikal etmemdi çünkü Elazığ-Tunceli arasında gece helikopter uçuşu yasaklanmıştı. Görevimin başında olmak için bu riski göze aldım. Darbe girişimine yönelik emir ve talimatları uygulamak için Hozat’a gitmedim. Bu kararımın o geceye denk gelmesi büyük bir talihsizlikti. 8. Kolordu Karargahı'na gitmemden sonra tutuklandım. Misafir olacağım diye bir beklenti içindeyken, tutuklandım.''

Elazığ'da FETÖ davası

'KLİMANIN ÜSTÜNDEKİ POŞETİ AL YOK ET' YAZILI NOT

Darbe girişiminin ardından tutuklanan Ünlü'nün Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişinde yapılan üst aramasında, arka cebinde katlanmış vaziyette, "Orduevi 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun solunda klimanın üstündeki poşeti al yok et" yazılı bir kağıt ele geçirildiğinin mahkeme heyeti tarafından sorulması üzerine sanık, söz konusu kağıdın kendisine ait olduğunu söyledi.

Ünlü, "Klimanın üzerine bıraktığım poşetin içinde bir tablet, 2 flaş disk bulunmaktaydı. Tablette yetişkin içerikli filmler izlediğimden dolayı kimsenin eline geçmesini istemiyordum. Televizyonlarda benim ismim geçiyordu, utandığım için böyle bir not yazıp tabletin yok edilmesini istedim." ifadesini kullandı.

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