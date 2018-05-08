Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 tutuklama

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon yaptı.

16 İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif olarak çalışan ve açıkta olan 20 askeri personel gözaltına alındı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 20 şahıstan 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.