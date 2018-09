Elazığ’da gezecek yer çok

Aybüke SENGİR / [email protected]

Elazığ denilince aklınıza ilk ne geliyor? Harput, Keban Barajı, Ağın leblebisi,orcik ya da üzüm bağları mı? Doğu Anadolu Bölgesi’nde köklü medeniyetlerin izleri her dönem kendini gösteriyor. Fırsat bulduğunuzda bu güzel kenti mutlaka ziyaret edin; sokaklarında, caddelerinde özgürce, korkusuzca dolaşın, güzelliklerini keşfedin. Çünkü burada sizleri bekleyen, binlerce yıllık bir tarihi süreç var. Doğu Anadolu'nun en bereketli toprakları üzerinde kurulmuş, üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle çevrili Gakkoşlar diyarı Elazığ’ın gezilecek görülecek yerlerindeyiz...

TARİH KOKAN ŞEHİR

Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle, Elazığ’ın ilk yerleşim bölgesi olarak geçiyor. Elazığ da tarihi Harput Kalesi'nin inşa edildiği tepenin etekleri arasında kalıyor. Elazığ gezinize, Harput’tan başlamalısınız. Şehir içinde, birçok yerden görülen Harput tepesi şehir merkezine yaklaşık 10-15 dakika uzaklıkta, bir rampa tırmanarak çıkılıyor. Harput’a çıktığınızda tüm şehir hani derler ya ayaklar altında, öyle bir manzarası var. Harput’un her köşesinde yatır-türbe göreceksiniz.

HARPUT KALESİ

Harput kalesinde kazı çalışmaları hala sürdürülüyor. Özellikle dünyaca ünlü Harput zindanı ve Osmanlı Darphanesi ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Kale dış ve iç kale olarak iki ayrı bölüme ayrılıyor. Kesme ve kaba yontma taşlardan yapılmış. İç kale oldukça küçük bir alanda yapılmış olmasına rağmen burada cami, arasta, su sarnıçları ve ambarlar var. Ayrıca Munzuroğlu Konağı, Köseoğlu Konağı da burada. Ancak bu konaklardan hiçbiri günümüze ulaşmamış. 19. Yüzyılda bu kalenin içi yerleşime açıktı ve burada toprak damlı, yöresel evlerde, insanlar yaşıyordu.

KÜLTÜR MİRASIMIZ: MERYEM ANA KİLİSESİ

Kilise Harput Kalesi’nin doğusunda kalıyor. Dünyanın da önemli antik kiliselerinden ve kültür miraslarından birisi. M.S 179 yıllarında inşa edilen kilise, ilk olarak kaledeki putperestler tarafından putların saklanması için kullanılıyordu. Kiliseye giriş ana kapıdan önce, sonra eklendiği düşünülen küçük bir kapıdan yapılıyor. Dar kapıdan eğilerek içeriye girerseniz, karşınıza çıkan bu antik yapıdan çok etkileneceksiniz. Girişin hemen karşısında da Harput kralının kızına ait bir mezar var. Gayet sade bir şekilde, zeminde bulunan mezarın çevresi; belli olması için çevrilmiş. Oldukça yüksek olan üst tavan, düz olarak yapılmış.

AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMAYAN HAZAR GÖLÜ

Elazığ’dan göle ulaşmanız en fazla yarım saat sürüyor. Yol üzerinde zamanıysa eğer tahta küçük kasaları içinde satılan çileklerden satın alabilirsiniz. Göl kıyısında askeri bir kamp yeri var ve konum olarak çok güzel bir yerde. Diğer tesisler de kendi personeline hizmet ediyor. İnsanlar göl kıyısında her ne kadar büyük ve uygun kumsal bulunmasa da gölün keyfini çıkarıyor.

GÖLDE BALIK TUTUN

Gölün uzunluğu 22 km ve genişliği 5-6 km. Günün her saatinde değişik bir görüntü kazanarak, mavinin ve yeşilin tonlarını yansıtıyor. Suyu ise berrak, sodasız ve tuzsuz. Gölün kendine has plajlarında her türlü su sporları yapılıyor ve balık avlanabiliyor.

HARPUT ULU CAMİİ PİSA KULESİ'NDEN DAHA EĞRİ

Ulu Cami ile ilgili bir efsane var, belki ilginizi çeker. Ulu caminin bahçesinde, bir kandil gecesi iki arkadaş otururken, birisi diğerine Caminin bahçesinde, mihrabın hemen önünde bulunan dut ağacının eğilip kalktığını, yani secde ettiğini söylüyor. Diğer arkadaşı ise, hayretler içinde; “Ben de caminin minaresinin eğilip kalktığını gördüm” diyor. İki arkadaş, korku içinde oradan uzaklaşıyorlar. Böylece minare ve ağacın sırları ortaya çıkmış oluyor. O günden beri ağaç ve minare, secde edercesine eğik duruyorlar. Hatta minare, birkaç kez onarılarak düzeltiliyor ancak tekrar eğiliyor. Bugün hala Ulu Cami’ye gittiğinizde eğik minareyi ve ağacı görebilirsiniz. Cami günümüzde de ibadete açık.

BUZLUK MAĞARASI ŞİFA KAYNAĞI OLUYOR

Mağaranın kuruluşu Urartulara kadar uzanıyor. Bölgede meydana gelen büyük bir çöküntüyle çevresinde bulunan kayaların üst üste yığılmasıyla oluşuyor. Jeomorfolojik yapısı nedeniyle, burada gerçekleşen klimatolojik şartlar ve hava sirkülasyonu özelliğinden dolayı yaz ayları, mağaranın içinde doğal olarak tabakalar, sarkıt ve dikitler halinde, hatta bazı kısımlarda bal peteğini andıran buz tabakaları oluşuyor. Bu buzların bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı söyleniyor. Kış aylarında ise, tam tersine içerisinde sıcak hava oluşuyor.

KEBAN BARAJI’NI GÖRÜN

Keban barajı hakkında ayrıntılı bilgiler vermeden önce barajdaki yaşamdan söz etmek istiyorum. Keban ilçesi, Elazığ şehir merkezine bayağı uzak; 47 km. Yol virajlı ve pek rahat bir yol değil. İlçeye vardığınızda baraj setinin ve setin arkasındaki göl bölümüne geçmek yasak. Güvenlik tedbirleri nedeniyle yasaklanmış. Göl kıyısında, hemen setin bittiği yerde güzel tesisler var.

ÇIRÇIR ŞELALESİ'NDE FOTOĞRAF ÇEKİLİN

Keban barajından akan sular yaklaşık 3 km sonra Çırçır şelalesinden aşağı dökülüyor.Arabanızdan iner inmez gördüğünüz manzara, hissetiğiniz temiz hava ve suyun sesi hemen sizi saracak ve kendinizi inanılmaz iyi hissedeceksiniz.





ELAZIĞ'IN EL SANATI: BAKIRCILAR ÇARŞISI

Elazığ’ın geleneksel el sanatları arasında bulunan bakırcılık sanatı, Bakırcılar çarşısında yapılıyor. Burada az da olsa bakırcılığın varlığı, günümüzde de sürdürülmeye çalışılıyor. Bakır mutfak eşyaları yapıldıktan sonra, mutlaka kalaylanması gerektiğinden her bakırcı dükkanında, bir de kalay ocağı bulmak mümkün. Bakırcı dükkanlarındaki bu ocaklarda kömür ocağı ve onu ateşleyecek körükler var.