Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 defineci yakalandı

Çocuklarda daha çok görülse de aynı şekilde yetişkinlerde görülen göz çapaklanması nasıl geçer?

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Afrin operasyonuyla ilgili, "Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üstleridir." dedi.

Gazeteci Uğur Dündar Afrin için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek yönünde attığı tweetten sonra gelen 'AKP'li oldun' eleştirilerine "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diye yanıt verdi.

1 PKK'nın sivil yalanı Afrin'deki terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi gösterme gayreti boşa çıktı.

2 Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki tek tarafları eylemlerini "Türkiye'yi çıldırttı" şeklinde yorumladı.

3 Alkollü kadın doktor polislere tehditler savurdu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, trafikte polislere tehditler savuran alkollü kadın doktorun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

4 Afrin harekatında milli mühimmat damgası Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Silahlı İHA'lar yerli mühimmatta başı çekiyor.

5 Faşizm sloganı atan KKTC vekiline gazete fırlattı Türk askerine düşmanlığıyla tanınan CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Faşizme karşı omuz omuza” diyerek meclis kürsüsünden barış işareti yapınca ortalık karıştı.

6 Afrin operasyonunda son durum Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı hız kesmeden devam ediyor.