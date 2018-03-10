Elazığ'da kalp krizi geçiren belediye başkanı vefat etti

63 yaşındaki Yurtbaşı Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Ergin, arkadaşıyla birlikte gittiği av dönüşü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.





4 GÜN ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Fenalaşan Ergin, yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergin kurtarılamadı.

Ergin'in 4 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Başkan Ergin'in evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.



