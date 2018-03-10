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Elazığ'da kalp krizi geçiren belediye başkanı vefat etti

Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Ergin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 10.03.2018 - 01:39..
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63 yaşındaki Yurtbaşı Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Ergin, arkadaşıyla birlikte gittiği av dönüşü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da kalp krizi geçiren belediye başkanı vefat etti


4 GÜN ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Fenalaşan Ergin, yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergin kurtarılamadı.

Ergin'in 4 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Başkan Ergin'in evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.

Elazığ'da kalp krizi geçiren belediye başkanı vefat etti


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