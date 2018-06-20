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Elazığ'da kanguru faresi görüldü

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Osmançayır köyünde, kanguru faresi görüntülendi.

DHA | 20.06.2018 - 17:04..
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Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Osmançayır köyünde yaşayan Ercan Yıldız, cep telefonu ile kanguru faresi görüntüledi.

BÖLGEDE İLK

Veteriner hekim Veysel Çam, kanguru faresinin bölgede görülmeyen tür olduğunu ifade ederek, "Halk arasında diğer bölgelerde kanguru faresi olarak bilinir. Keseleri yoktur, zıplayarak gider ve kuyrukları dikenlidir. Kulakları tavşan kulaklarına benzer. Elazığ'da da ilk defa böyle bir fare görüldü." diye konuştu.

Elazığ'da kanguru faresi görüldü

Kanguru farelerinin özellikle sıcak bölgelerde görüldüğünü ifade eden Çam, "Elazığ ve Maden bölgesinde ilk defa görülen bir fare ırkı. Bu fareler bitkilerin köklerindeki sıvılar ile beslenirler. Özellikleri, zıplayarak hareket etmeleridir. Normal fareler gibi kaçmazlar." dedi.

Elazığ'da kanguru faresi görüldü

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ELAZIĞ'A GETİRMİŞ OLABİLİR"

Kanguru farelerinin Elazığ'da ilk defa görüldüğü için dikkate alınması gerektiğini belirten Çam, "Kanguru faresinin Elazığ'da görülmesi, iklim değişikliği ve yağışların yoğun olmasından dolayı olabilir. Bu konunun mutlaka araştırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kanguru faresinin dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olduğunu belirten Çam, "Bu fare kesinlikle su tüketmez. Su tüketmedikleri için aç kaldıkları anda insanların burun kısmını yeme özellikleri var. Ayrıca kış uykusuna yatarlar. Kış aylarında görünmezler. Yaz aylarında ise oldukça fazla görünürler." dedi.

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