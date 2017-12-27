Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DAN 05 plakalı otomobil, 06 DP 2273 plakalı servis minibüsü ve Önder Gür idaresinde belediyeye ait su tankeri çarpıştı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Elazığ'da kaza: 12 yaralı VİDEO
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs ile otomobilde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle vanası kopan tankerdeki su yola aktı.
Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.