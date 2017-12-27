Elazığ'da kaza: 12 yaralı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından, İzmir'de ilk kez bir resmi nikah kıyımını, Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun gerçekleştirdi.

İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı

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Liverpool Virgil van Dijk'i kadrosuna kattı

Liverpool, Southampton'ın Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i transfer etti. Bu transfer, Dijk'i tarihin en pahalı savunma oyuncusu yaptı.