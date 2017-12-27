taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.150
USD
3,8167
EURO
4,5408
ALTIN
158,06
PETR
65,8900

Elazığ'da kaza: 12 yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza sonucu 12 kişi yaralandı.

AA | 27.12.2017 - 23:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DAN 05 plakalı otomobil, 06 DP 2273 plakalı servis minibüsü ve Önder Gür idaresinde belediyeye ait su tankeri çarpıştı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Elazığ'da kaza: 12 yaralı

Elazığ'da kaza: 12 yaralı VİDEO

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs ile otomobilde bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da kaza: 12 yaralı

Kaza nedeniyle vanası kopan tankerdeki su yola aktı.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kaza: 12 yaralı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı
Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından, İzmir'de ilk kez bir resmi nikah kıyımını, Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun gerçekleştirdi.
İzmir'de bir çocuk ısınmak isterken alev aldı
İzmir'de bir sanayi sitesinde tinerle ateş yakan çocuk, bir anda alev aldı.
Köprü'den geçerken ölümü çağıran trafik canavarı
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden aracıyla geçen bir sürücü aracın hızını sabitleyip yan koltuğa geçerek adeta ölüme davetiye çıkardı.
Yalnız yaşayan yaşlı kadın yanarak can verdi
Yozgat'ta yalnız yaşayan 89 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında yanarak can verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı

İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı

0
Çiftlik bank

Çiftlik bank

0
Pronet

Pronet

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM