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Elazığ'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ'da düzenlenen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise örgütsel yayınlar ele geçirildi.

İHA | 14.02.2018 - 16:51..
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı.

TERÖRE GEÇİT YOK

Polis, Elazığ merkezli Karakoçan ilçesi ve Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütü lehine yasadışı eylem, gösteri arayışı içerisinde oldukları belirlenen 10 kişiyi tespit etti. Tespit edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÖRGÜTSEL YAYINLAR ELE GEÇTİ

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütü simgeleyen bez parçası, örgütsel yayınlar ele geçirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında Karakoçan HDP ilçe binasında arama yapıldı. Aramada, terör örgütünün ele başısı ile birlikte örgüt mensuplarının posterleri, örgütsel doküman ve dergiler ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak çalışmanın devam ettiği bildirildi.

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