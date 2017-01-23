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Elazığ'da PKK operasyonu

Elazığ'da Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

23.01.2017 - 10:48
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının tamamlanması ardından adliyeye sevkedildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"18 şüpheli şahıs PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahsın ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın(kitap, dergi, gazete), örgütsel dökümanlar, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkıdan bozma 7.65 tabanca, 1 adet başkası adına ruhsatlı M16 görünümlü av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmiştir."

Elazığ'da PKK operasyonu

Elazığ'da PKK operasyonu

Elazığ'da PKK operasyonu

Elazığ'da PKK operasyonu

Elazığ'da PKK operasyonu

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