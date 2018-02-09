Elazığ'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

1 TON MAZOT ELE GEÇTİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şüpheliler tespit edildi. Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonla şüphelilerden 3’ü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek, fişekler, 1 ton kaçak mazot ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.