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Elazığ'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 adet tüfek ile 1 ton kaçak mazot ele geçirildi.

İHA | 09.02.2018 - 19:05..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

1 TON MAZOT ELE GEÇTİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şüpheliler tespit edildi. Arıcak ilçesinde düzenlenen operasyonla şüphelilerden 3’ü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek, fişekler, 1 ton kaçak mazot ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Elazığ'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

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