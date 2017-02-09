Elazığ’da polis yaralı kadını alevlerin içinden kurtardı

Merkez Nailbey Mahallesi Şehit Kamil Gökçe Sokak’ta bir apartmanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Yalnız olan Remziye Demirtaş’ın (40) imdat seslerini duyan ve yanık kokusu alan komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk gelen polis ekibinden bir memur, kapı açılmayınca balkona çıkarak eve girdi. Halının yandığını ve kadının hareketsiz yerde yaralı yattığını gören polis, hemen müdahale etti.

Polisin dışarı çıkarttığı yaralı kadın ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kadını kurtarırken dumandan etkilenen polis memuru da ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Mutfakta yanan halı ise itfaiye ve polisler tarafından söndürüldü.

Durumu ağır olan sara hastası kadının mutfakta yangın çıkması üzerine baygınlık geçirip düşmesi sonucu yaralandığı ve yangında vücudunda yanıklar oluştuğu ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi. Kadının yaralı olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, evde detaylı inceleme yaptı.