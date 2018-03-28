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Elazığ'da sansar 36 tavuğu telef etti

Elazığ'da bir kümese giren sansar, 47 tavuktan 36'sını öldürdü.

İHA | 28.03.2018 - 17:56..
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Sabah kümese giren Özdemir, 28 tavuğunu kümeste ölü halde buldu. Tavukların eksik olduğu gören Özdemir, kümesin çevresinde yaptığı araştırmada 8 tavuğun ölüsünü buldu.

"YİNE GELDİ, KATLİAM YAPTI"

Kümese sansar girdiğini belirten Servet Özdemir, “Geçen sene de 20 tavuğumu daha götürmüştü. Bu yıl da geldi. Yine girdi ve katliam yapmış. Bu beni yıldırmaz. Yeniden tavuk alacağım. Elimde 11 tane kaldı" dedi.

TEKRARDAN TAVUK ALACAK

Elinde kalan tavukların da korkudan yumurtadan kesildiğini ifade eden Özdemir, yeni tavuk alarak tekrar kümesini eski seviyesine getireceğini kaydetti.

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