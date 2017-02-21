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Elazığ’da silahlı kavga:1 ölü 1 yaralı

Gece yarısı sokak ortasında çıkan silahla kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

21.02.2017 - 05:11
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Merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak’ta bulunan öğrenci yurdu önünde, iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, Ahmet Özler (29) ve Fatih Karakaya’yı (27) silahla vurdu. Karakaya, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yüz üstü düşerken, Özler, bacağından yaralandı.

Elazığ’da silahlı kavga:1 ölü 1 yaralı

Sokaktan geçen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Karakaya’yı Fırat Üniversitesine, Özler’i ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Karakaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elazığ’da silahlı kavga:1 ölü 1 yaralı

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan tespit etti.
Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Elazığ’da silahlı kavga:1 ölü 1 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga:1 ölü 1 yaralı

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