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Elazığ'da takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Maden ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

DHA | 28.02.2018 - 18:46..
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Bugün öğlen saatlerinde, Maden ilçesinden Kumyazı köyüne gidenlerin içinde bulunduğu 03 HS 003 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu.

ARAÇ TAKLA ATTI

Otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada, araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle Kovancılar Belediyesi'ne ait arama-kurtarma ekibi kaza yerine geldi.

Elazığ'da takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Ekipler, araç içerisinde bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

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