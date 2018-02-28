Elazığ'da takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Bugün öğlen saatlerinde, Maden ilçesinden Kumyazı köyüne gidenlerin içinde bulunduğu 03 HS 003 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu.
ARAÇ TAKLA ATTI
Otomobil takla attıktan sonra ters döndü. Kazada, araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle Kovancılar Belediyesi'ne ait arama-kurtarma ekibi kaza yerine geldi.
YARALILAR TEDAVİDE
Ekipler, araç içerisinde bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.