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Elazığ'da toprağa gömülü PKK mühimattı bulundu

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

18.04.2017 - 12:44
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ELAZIĞ

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, PKK/KCK'nın Karakoçan grubundaki teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmatı,  arazide toprağa gömdükleri belirlendi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yücekonak Köyü Hemonun Kömü mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü 3 antitank roketatar, 1 anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği buldu. Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Elazığ'da toprağa gömülü PKK mühimattı bulundu

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