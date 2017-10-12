Elazığ'da yabancı uyruklu 128 kişi yakalandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, insan tacirleri tarafından İstanbul'a götürülmek üzere Van'dan Elazığ'a getirilen ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan, Pakistan ve Burma uyruklu 128 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Elazığ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan sığınmacıların, Van'da insan tacirlerine bin ile bin 500 lira ücret ödediği, Elazığ üzerinden İstanbul'a götürülmek üzere otobüslerle yola çıkarıldığı belirtildi.

Öte yandan, olayla ilgili insan ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.