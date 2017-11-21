Elazığ'da yıldırım cami minaresini yıktı

Maden ilçesi Tekevler köyü Dilekkaya mezrasında bulunan caminin minaresine gece saat 00.15 sıralarında yıldırım düştü.

MİNARE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yıldırım düşmesi sonucu minare büyük bir gürültü ile yıkıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri mezraya sevk edildi. Yapılan incelemede, caminin minaresi ve içinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

CAN KAYBI YOK

Tekevler Köyü Muhtarı Ahmet Düz, gece gök gürültüsü ve sonrasında patlama ile sarsıldıklarını belirterek, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Camimizin minaresi tamamen yıkıldı. Cami tesisatı yanmış, çatının da büyük bir kısmı yıkılmış. Olaydan sonra il afet ekipleri gerekli raporları hazırlıyor. Bizler de hazırlanan raporu il müftülüğüne vereceğiz. Kaymakamlığımız da gerekli çalışmaları başlattı" dedi.

















