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Elazığ'daki terör saldırısıyla ilgili 2 tutuklama

Elazığ'da teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

17.04.2017 - 16:42
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TUTUKLU

PKK'lı teröristlerce geçen yıl 18 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 ŞEHİT 218 YARALI

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

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