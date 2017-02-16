Elazığlı taksiciden kredi kartı uygulaması

Elazığlı 30 yıllık taksici Muzaffer Gürtaş, kentte bir ilke imza attı. Müşterilerine kredi kartıyla ödeme imkanı sunan Gürtaş, seyahat boyunca ücretsiz internet hizmeti de veriyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME İMKANI

Yanında nakit bulunmayan müşteriler için kredi kartıyla ödeme imkanı sağlayan Gürtaş, aynı zamanda müşterine sınırsız internet hizmeti sunuyor.





''İNSANLARIN ÜSTÜNDE HER ZAMAN NAKİT OLMUYOR''

Taksisinde kredi kartı uygulaması başlattığını ifade eden Gürtaş, “Bu anlamda bir çalışma yaptım. Bir banka konu ile ilgili bana yardımcı olacağını söyledi. Bankamız bize post makinesi verdi. Bizde aracımızın camına kredi kartı geçerlidir yazısını yapıştırdıktan sonra faaliyete başladık. İnsanların üstünde nakit her zaman olmuyor. Sıkıntılı anlar oluyor ve o anlarda kredi kartı imdada yetişiyor. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla işini görmüş oluyoruz. Hem biz hem de vatandaş mağdur olmuyor” diye konuştu.

''ÇOK AZ KİŞİ NAKİT PARA TAŞIYOR''

Takside kredi kartının geçerli olduğunu görünce binerek Kültür Park’a geldiğini vurgulayan müşteri Ömer Faruk Saydan, “Bu uygulamanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün taksilerde bu uygulamanın olmasını istiyorum. Kredi kartı devrindeyiz. Bütün insanların cebinde ya hesap kartı ya da kredi kartı bulunmaktadır. Çok az kişi nakit para taşıyor. O yüzden bu uygulamanın olmasının insanlara faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer taksilerde de kesinlikle olması lazım” şeklinde konuştu.



