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Elçin Sangu, bel kısmına yaptırdığı dövmeyi paylaştı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bel kısmına yaptırdığı dövmeyi yayınladı.

29.05.2017 - 06:46
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Elçin Sangu, bel kısmına yaptırdığı dövmeyi paylaştı

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerine sürpriz yaptı.

"CANIM DÖVMEM"

Paylaşımının altına da "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem... Senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım..." notunu düştü.

DÖVMEYİ YORUMA KAPATTI

Sangu'nun yaptırdığı dövmeyi paylaştığı sayfasını ise yorumlara kapatması dikkat çekti. Güzel oyuncunun dövmesinin ne anlama geldiği ise şimdiden merak konusu haline geldi.

İşte Elçin Sangu'nun paylaşımı;

Elçin Sangu, bel kısmına yaptırdığı dövmeyi paylaştı

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