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Elçin Sangu'nun sevgilisinden öpüşme yorumu

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken, öpüşme sahnelerini izlemek istemediğini söyledi.

13.11.2017 - 15:09
  1. Haberler
  2. Magazin

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'Kiralık Aşk' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Elçin Sangu ile Barış Arduç'un yeni projesi olan 'Mutluluk Zamanı' filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. İkilinin başrollerini paylaştığı filmin galası İstanbul ve Ankara'da yapıldı. Filmin İstanbul'daki galasına Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken de katıldı.

"AMERİKA'DA YA DA İSVİÇRE'DE DOĞMADIK"

Filmdeki romantik öpüşme sahneleri başlayınca Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken sessizce salondan çıktı, o sahneler bitince de gelip yerine oturan Özdiken şunları söyledi;  "Elçin'e ve işine saygı duyuyorum. Kendisine de çok güveniyorum. Çok profesyonel bir kişidir. Ne kadar iyi eğitim alırsanız veya büyütülürseniz büyütülün bu topraklarda belli bir bakış açısı ile büyütülüyorsunuz. Amerika'da veya İsviçre'de büyümedik. Benim kişisel tercihim bu tarz sahneleri izlememek yönünde. Ama bu ne yapılan işe sinirlendiğim ya da profesyonelliğinden emin olmadığım, şüphelendiğim anlamına gelmiyor. Gayet samimi bir izlemekten hoşlanmama duygusu. O kadar da özgürlüğüm olsun."

Elçin Sangu'nun sevgilisinden öpüşme yorumu

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