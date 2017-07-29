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Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan öldü

İnekleri sağmak için ahıran giren 16 yaşındaki Ceylan Kanarya, prize fiş takmak isteyince kaçak nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.

29.07.2017 - 16:21
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Şanlıurfa'da besicilik yapan Kanarya ailesinin kızları Ceylan, inekleri sağmak için ahıra girdi ve bu sırada süt sağım makinesinin fişini prize takmak istedi.

HAREKETSİZ BULDULAR

Ancak, genç kız kaçak nedeniyle bir anda akıma kapıldı. Çığlıkları üzerine ahıra koşan yakınları yerde hareketsiz buldukları Ceylan Kanarya için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından genç kızı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan genç kız doktorların müdahalesine karşı kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, Ceylan Kanarya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan öldü

Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan öldü

Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan öldü

Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan öldü

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