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Elektrik akımına kapılan genç kıza veda

Gözyaşları döken genç kızın babası Gültekin Demir "Resim çekileceğim diye gittin, bak şimdi bir sürü resmini çekiyorlar." diye feryat etti.

23.05.2017 - 15:37
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Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, yaşanan talihsiz kazanın ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edilirken Polatlı ilçesi yakınlarında yoldayken hayatını kaybetmişti.

Elektrik akımına kapılan genç kıza veda

TABUTUN ÜZERİNE BEYAZ DUVAK KONULDU

Genç kızın cenaze namazı bugün Çamlıca Orta Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra genç kızın arkadaşları da katıldı. Tabutun üzerine bir süre beyaz duvak konulan Ebru Demir'in cenazesinde baba Gültekin Demir, gözyaşlarını tutamadı.

Elektrik akımına kapılan genç kıza veda

ACILI BABA: RESİM ÇEKİLECEĞİM DİYE GİTTİN, BAK ŞİMDİ BİR SÜRÜ RESMİNİ ÇEKİYORLAR

Bu sırada baba Demir'in, "Resim çekileceğim diye gittin, bak şimdi bir sürü resmini çekiyorlar." demesi yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Karagözler Köyü'ne götürüldü.

Elektrik akımına kapılan genç kıza veda

Elektrik akımına kapılan genç kıza veda

Elektrik akımına kapılan genç kıza veda

Elektrik akımına kapılan genç kıza veda

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