Elektrik akımına kapılan rakun iyileşti

Sazova Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde geçen 4 Nisan'da meydana gelen olayda elektrikli çite temasta bulunan bir rakun, akıma kapıldı.

ELEKTRİK ŞOKU

Çitin yanından uzaklaşamayan rakun elektik şokuna maruz kaldı. Ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan rakun, görevliler tarafından kurtarılıp tedavi için özel bir bölüme götürüldü.

GERİ DÖNDÜ

Gerekli bakım ve kontrolleri yapılan rakun tekrar, hayvanat bahçesindeki yerine konuldu. Rakun, bakıcısının verdiği haşlanmış yumurtaları yedi.

SAĞLIKLI

Yaşam alanındaki ip köprüde ve ağaçta diğer hayvanlarla dolaşan rakunun sağlıklı olduğunu gören vatandaşlar onları ilgiyle izledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği standartları doğrultusuna önlemlerle donatılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde talihsizlik sonucu yaşadığı kısa süreli şok sonrası, veterinerler tarafından gözetime alınan koati, arkadaşlarıyla buluştu. 48 saat müşahede altında tutulan koati, hayvanat bahçesindeki yaşam alanına salındı."