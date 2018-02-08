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Elektrik arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü

Artvin'de, elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ekipler kar kütlesinin altında kaldı.

DHA | 08.02.2018 - 11:33..
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Artvin'de, Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Alabalık köyü Kermik mahallesindeki elektrik arızasını gidermek için, dün saat 17:00 sıralarında bölgeye hareket etti.

Elektrik arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTILAR

Ekipler, mahalle yakınlarına geldiklerinde yamaçtan kar kütleleri koptu. Ekibin içerisinde bulunduğu kamyonet, hızla aşağıya inen kar kütlesinin altında kaldı. Sürücü Murat Gündoğdu ile yanındaki Volkan Demirci ve Ensar Akbulut, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Elektrik arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü

EKİP ARACI HURDAYA DÖNDÜ

3 kişi ekip, olay sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç da bulunduğu yerden kaldırıldı.

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