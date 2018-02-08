Artvin'de, Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Alabalık köyü Kermik mahallesindeki elektrik arızasını gidermek için, dün saat 17:00 sıralarında bölgeye hareket etti.
KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTILAR
Ekipler, mahalle yakınlarına geldiklerinde yamaçtan kar kütleleri koptu. Ekibin içerisinde bulunduğu kamyonet, hızla aşağıya inen kar kütlesinin altında kaldı. Sürücü Murat Gündoğdu ile yanındaki Volkan Demirci ve Ensar Akbulut, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Elektrik arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü
EKİP ARACI HURDAYA DÖNDÜ
3 kişi ekip, olay sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç da bulunduğu yerden kaldırıldı.