Şanlıurfa'da elektrik dağıtım şirketi müdürlüğüne silahlı saldırı

Şirinkuyu Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi müdürlüğüne kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı.

Bina önünde bulunan araçların da hasar gördüğü saldırıda müdürlük binasına çok sayıda mermi isabet etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Durumu görenlerin polise haber vermesi üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olay yerinde delil topladı. Saldırının gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları bulmaya çalışıyor.