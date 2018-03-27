Elektrik dağıtımında coğrafi bilgi sistemi yükümlüğü

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulacak coğrafi bilgi sistemlerinde şebekeye ilişkin veriler ile şirketin arıza, bakım ve onarım ekiplerinin bulunduğu merkezlere ait coğrafi bilgiler güncel tutularak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) erişimine sunulacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

EPDK'nin "Elektrik Dağıtım Şirketleri Tarafından Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İyileştirilmesine ve Standartlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esasları"na ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulacak coğrafi bilgi sistemlerinde, coğrafi konum bilgileri dahil olmak üzere direk, trafo, dağıtım panosu gibi varlıklarla ilgili bilgiler, kullanıcı tesislerinin eşleştirilmiş verileri, şebeke unsurlarının elektriksel ve fiziksel ilişkileri, planlanan yatırım projeleri ve şirketin arıza, bakım ve onarım ekiplerinin bulunduğu merkezlere ait coğrafi bilgiler güncel tutularak, EPDK'nin ve EPDK'nin belirleyeceği kurum ve kuruluşların erişimine sunulacak.

1 OCAK 209'A KADAR

Söz konusu sistemlerdeki veriler, biri aktif diğeri yedek olmak üzere en az iki sunucu üzerinde saklanacak ve haftalık yedeklenecek. Felaket kurtarma merkezi olarak işlev görecek aktif ve yedek sunucuların farklı illerde bulundurulması zorunlu olacak.

Elektrik dağıtım şirketleri coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili yükümlülüklerini 1 Ocak 2019'a kadar yerine getirecek.