Elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü

Tosunlar Mahallesinde trafolu elektrik direği üzerinde bir erkek cesedinin asılı olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ile elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, elektrik direğindeki cesedin indirilmesi için itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiyenin indirdiği cesedin, 58 yaşındaki Osman Demirel'e ait olduğu ve Demirel'in elektrik akımına kapılarak, öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, trafonun dibinde tel makasının bulunması nedeniyle Demirel'in trafoya hırsızlık amacıyla girdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Osman Demirel'in cesedi otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.