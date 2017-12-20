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Elektrik direğindeki yüksek gerilime kapılarak öldü

İstanbul Silivri'de bakım ve yenileme çalışması sırasında çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Cesur Özdemir hayatını kaybetti.

DHA | 20.12.2017 - 19:14..
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Elektrik dağıtım şirketine bağlı taşeron firmada çalışan 32 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Cesur Özdemir, Büyükçavuşlu-Beyciler yolu üzerinde bakım ve yenileme çalışması sırasında çıktığı 8 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde yüksek gerilim hattına kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yere düşüp, ağır yaralanan Özdemir'in mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin uzun süre kalp masajı yaptığı Özdemir, tüm çabalara karşın hayata döndüremedi.

Elektrik direğindeki yüksek gerilime kapılarak öldü

YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTUMADI

Haberi alıp, olay yerine gelen Cesur Özdemir’in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemenin ardından Özdemir’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Elektrik direğindeki yüksek gerilime kapılarak öldü

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