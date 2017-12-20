Elektrik direğindeki yüksek gerilime kapılarak öldü

Kırım’da bir aile, yeni doğan çocuklarına kripto para birimi olan “Bitcoin” ismini verdi.

Mardin'de bir eve baskın düzenleyen polisler 111 kilo esrar buldu. Evde olan bir kişi ise gözaltına alındı.

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Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Beyoğlu’nda etkili olan sağanak yağışın etkisiyle metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.