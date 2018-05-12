Elektrik direğine çıkan adam çarpılarak can verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Yasin Ş. arızayı gidermek için kendisi harekete geçti. Direğe çıkan genç adam, akıma kapıldı. Yaşadığı şiddetli çarpılma sonrası Yasin Ç. hayatını kaybetti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

35 yaşındaki Yasin Ş. mahalledeki elektrik direğinde meydana gelen arızayı kendi imkanlarıyla gidermek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılarak yere çakılan Yasin Ş. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşa olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı.