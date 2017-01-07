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Elektrik direğinin altında EYP bulundu

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Tatvan’da bir elektrik direğinin altında bulunan EYP imha edildi.

İHA | 07.01.2017 - 16:57
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan’ın Köprücek Köyü Emek mezrasında, yüksek gerilim hattı altında toprağa gömülü vaziyette 1 adet EYP düzeneği tespit edildi.

Elektrik direğinin altında EYP bulundu

Bitlis Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahse konu EYP, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Elektrik direğinin altında EYP bulundu

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