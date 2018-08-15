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Elektrik işçisi akıma kapıldığı direkte mahsur kaldı

Antalya'da elektrik işçisi, akımına kapıldığı direkte mahsur kalması sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA | 15.08.2018 - 18:47..
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Manavgat'ta meydana gelen olayda, enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firmanın işçisi Emrah B. kontrolsüz olarak çıktığı trafoda bir anda elektrik akımına kapıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yerden yaklaşık 10 metre yüksekte direkte yarı baygın halde mahsur kalan arkadaşlarını gören diğer işçiler hemen yardıma koştu ancak direkte elektrik olma ihtimali sebebiyle yukarı çıkamadı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelinceye kadar yarı baygın halde elektrik direğinin tepesinde kalan Emrah B. direkteki elektrik kesildikten sonra kurtarma ekipleri tarafından sepetli merdivene alınıp aşağı indirildi.

112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emrah B.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇALIŞANLAR FİRMAYI SUÇLADI

Emrah B.’nin beraber çalıştığı kardeşi ve çalışma arkadaşları güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Firma yetkilileri ise olayın işçilerin trafoda elektrik olup olmadığını kontrol etmeksizin direğe çıkarak bağlantı yapmaya kalkmalarından kaynaklandığını söyledi. Firma yetkilileri asıl işinin AG direklerinin bağlantısını yapmak olan yaralı işçinin yaptığı işin enerji kesildikten sonra en son yapılacak iş olduğunu belirtti.

Elektrik işçisi akıma kapıldığı direkte mahsur kaldı


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