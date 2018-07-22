İzleyeceğiniz görüntüler Pendik'teki Kavakpınar Mahallesi'nden. Yüksek hurda yüklenen bir kamyon seyir halindeyken elektrik direğinin kablosuna takılıyor.

Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi-VİDEO

KABLOYU KOPARDI

Kabloyu sürükleyen kamyon yoluna devam ederken, başka araçlarında bulunduğu yolda büyük bir tehlike yaratıyor. Kablolrın çekilmesiyle yere düşen elektrik direği şans eseri diğer araçlara zarar vermeden yolun ortasına düşüyor.

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