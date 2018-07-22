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Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi

İstanbul Pendik'te yüksek hurda yüklenen kamyon büyük bir tehlike yarattı.

Özel Haber | 22.07.2018 - 10:59..
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İzleyeceğiniz görüntüler Pendik'teki Kavakpınar Mahallesi'nden. Yüksek hurda yüklenen bir kamyon seyir halindeyken elektrik direğinin kablosuna takılıyor.

Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi-VİDEO

KABLOYU KOPARDI

Kabloyu sürükleyen kamyon yoluna devam ederken, başka araçlarında bulunduğu yolda büyük bir tehlike yaratıyor. Kablolrın çekilmesiyle yere düşen elektrik direği şans eseri diğer araçlara zarar vermeden yolun ortasına düşüyor.

Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi

Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi

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Elektrik kablolarına takılan kamyon direği devirdi

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