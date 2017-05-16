Elektrik kesintileri 1 saniyeye düşecek

Elektrik kesintileri özellikle büyük şehirlerde ciddi bir problem. Günlük hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra sanayi tesislerinde üretimin aksamasına neden olarak milli gelirde dolaylı yoldan bir kayda da yol açabiliyor.

PİLOT BÖLGE İSTANBUL

Donanımhaber'in haberine göre, bu noktada uzunca bir süredir önemli çalışmalar yapan ve yaptırımlar uygulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, farklı çalışmaların denenmesi için de yeniliklere açık bir vizyon sergiliyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda uygulanan ve Kapalı Ring adı verilen yeni bir sistem de bu çalışmalardan.

YEDEK HAT DEVREYE GİRECEK

Özel bir elektrik şirketinin test amaçlı uygulamaya aldığı proje, trafoların tek bir elektrik hattı yerine iki hattan destekli olması anlamını taşıyor. Ana elektrik hattı, normal durumda şebekeyi beslerken, yedek hat, diğer hattaki arıza durumunda saniyelik bir sürede otomatik devreye giriyor ve şebekeyi beslemeye devam ediyor. Tabi aşırı yüke bağlı olarak trafoda yaşanacak sorun, kesintinin önüne yine geçemeyecek.

TURİZM VE SANAYİ BÖLGELERİNDE ŞART

Hatırlanacağı üzere 2016 yılının son günlerinde özellikle Marmara Bölgesi’nde büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanmıştı. Kesintilere gerekçe olarak olumsuz hava şartları, şebekeye kasıtlı fiziksel saldırı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Sorun her ne olursa olsun en azından kritik bölgelerde (turizm, sanayi, hastane gibi) böylesi teknolojiler kullanılarak alt yapı güvenilirliği bir kat daha yükseltilebilir.