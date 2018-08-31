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Elektrik kontağından yangın çıktı evi kül oldu

Adana'da 2 katlı müstakil evin birinci katında elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İHA | 31.08.2018 - 03:45..
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Gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangın Sarıçam İlçesi Orhan Gazi Mahallesi 3275 sokakta meydana geldi.

Elektrik kontağından yangın çıktı evi kül oldu

SAHİBİ TATİLDEYDİ CAN KAYBI YAŞANMADI

Mahalle sakinleri bir evin yandığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken ev tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İtfaiye yetkilileri yaptığı incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Öte yandan, ev sahibinin tatilde olması ise olası bir can kaybının önüne geçti.

Elektrik kontağından yangın çıktı evi kül oldu


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