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Elektrik tellerine çarpan saman yüklü tır kül oldu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, elektrik tellerine çarparak alev topuna dönen saman yüklü tır, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülebildi.

İHA | 09.07.2018 - 15:25..
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Hilvan ilçesine bağlı Kepirhisar kırsal mahallesinde, Ali B.’ye ait samanı tarladan yükledikten sonra mahalleden kent merkezine doğru yola çıkan sürücüsü belirlenemeyen tır, elektrik tellerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle saman kısmından başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda tüm tırı sardı.

Elektrik tellerine çarpan saman yüklü tır kül oldu

YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Sürücü kendi çabasıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Elektrik tellerine çarpan tır kül oldu VİDEO

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası alev topuna dönen tırın lastiklerinin patlaması mahalle sakinlerine zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. Kontrol altına alınan yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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