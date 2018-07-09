Elektrik tellerine çarpan saman yüklü tır kül oldu

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman ordusuna ilişkin itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Alman ordusunun mevcut görevleri dışında başka bir görev üstlenebilecek durumda olmadığını açıkladı.

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Bakanlıklar birleşti

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.