Elektrik tüketimi yüzde 2,4 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 869 milyon 317 bin kilovatsaatle 1 Mart'ta, en düşük tüketim ise 658 milyon 743 bin kilovatsaatle 11 Mart'ta gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİ YÜZDE 3 ARTTI

Martta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 24 milyar 144 milyon 795 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 3 artışla 24 milyar 231 milyon 226 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 26,4'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,3'ü ithal kömür ve yüzde 17,2'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 25,8'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,4 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,9'luk kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 57,54 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,5 azalarak 129 milyon 642 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl martta 305 milyon 358 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Martta elektrik ihracatı ise yüzde 12,9 düşüşle 216 milyon 73 bin kilovatsaate geriledi. 2017 martta 248 milyon 209 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.