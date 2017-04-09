Elektrikli araç şarj istasyonları yaygınlaşıyor

Elektrikli şarj istasyonu üreticileri, yerel yönetimlerin elektrikli minibüs, otobüs ve kamyon alımları yapmasını memnuniyetle karşılıyor. Otoyol dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri ve büyük konut projelerinden talep almaya başlayan üreticiler, yerel yönetimlerin desteğini de alarak akaryakıt istasyonlarında ve kent merkezlerinde yer bulmayı hedefliyor.

"PETROL BİR GÜN BİTECEK"

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'de bine yakın elektrikli araç bulunduğunu belirtti. Bayram, "Yüzde 100 elektrikli otomobillerin menzili bugün 400 kilometrelere kadar çıkmıştır. Bu araçların şarj süresi ise yarım saat ile 2,5 saat arasında değişmektedir. Diğer yandan şarj teknolojileri araştırmalarına ciddi yatırım yapılıyor ve en önemlisi petrol bir gün bitecek ancak güneş doğdukça elektrik hep var olacak." dedi.

"ŞARJ İSTASYONLARI DOĞRU KONUMLANDIRILMALI"

Şarj noktalarının doğru konumlandırılmasının, şehir içi trafiğin yönetilmesi ve akıllı hareketlilik açısından önemine işaret eden Bayram, "Alışveriş merkezleri, oteller, plazalar, şehir içi açık ve kapalı otoparklar, şarj istasyonları için doğru adresler olmakla birlikte, son zamanlarda yükselen konut projelerinde de artık istasyonlar için yer gösterilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.