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Elektrikli araç üreten lise Avrupa’ya eğitim verecek

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, çorap örme makinesi motorunu dönüştürerek, Türkiye’de ilk kez lise düzeyinde elektrikli araç üretti.

İHA | 04.01.2018 - 12:53..
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Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojileri Alanı öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 8 kişilik bir ekip, 2011 yılında Türkiye’de lise düzeyinde ilk kez elektrikli araç üretti.

Elektrikli araç üreten lise Avrupa’ya eğitim verecek

MEB DESTEK VERDİ İKİNCİSİNİ ÜRETTİLER

Türlü ekonomik zorluklarla ortaya çıkarılan 38 KEML 001 plakalı araçtan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projeye destek olmasıyla, aynı ekip bu kez 38 KEML 002 adlı ikinci elektrikli aracı üretti.

Elektrikli araç üreten lise Avrupa’ya eğitim verecek

YAPIM SÜRECİ

Okuldan mezun olan işveren öğrencilerin desteğiyle elektrikli araç projesinin yürütücüsü öğretmenlerden Mustafa İçöz, araç yapım sürecine dair şunları söyledi: “Yıllardır düşündüğümüz bir projeydi ama maddi imkansızlıklardan dolayı yapamamıştık. İlk yaptığımız aracı şu anda işveren olan iki öğrencim yardımcı olduğu için yapabildik. Öğrencilerimden biri motorunu verdi, motoru çorap örme makinesinden söktük ve araca taktık. Okulun imkanlarıyla hurda bir aracı aldık, bütün mekaniklerini söktük, tekrar dizdik, üzerine kaplama yaptık ve elektrikli sistemini donatarak bir araba haline getirdik. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapılabilir proje diye kabul etti ve bize 20 bin TL para yolladı. O parayla aldığımız araçtaki benzinle çalışan sistemi söktük, kendi ürettiğimiz elektrikli motoru ve aküleri koyarak otomobile monte ettik. Böylece okulun imkanlarıyla ikinci aracımızı da üretmiş olduk.”

Elektrikli araç üreten lise Avrupa’ya eğitim verecek

Türkiye’de lise düzeyinde ilk elektrikli araç yapan okul olduklarını vurgulayan Mustafa İçöz, birçok üniversiteden de önce söz konusu projeyi gerçekleştirdiklerini, hatta Çukurova ve Erciyes Üniversitesi'nden gelen ekiplerin araçlarını incelediğini söyledi.

AVRUPA'YA EĞİTİM VERECEKLER

Şarj edilen araçların, saatte 80 kilometre hızla, 80 ile 100 kilometre yol kat edebildiğini belirten Mustafa İçöz, Erasmus KA2 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamındaki, ‘Araba Mekaniğinde Modern Çalışmalar’ başlıklı proje ile Estonya’dan 3, Litvanya’dan ve Letonya’dan 1’er meslek lisesinin Nisan 2019’da okullarına geleceğini ve kendilerine eğitim vereceklerini ifade etti.

Elektrikli araç üreten lise Avrupa’ya eğitim verecek

"ÜLKEMİZ İÇİN ARAÇ ÜRETEBİLİRİZ"

Projede yer alan 11’inci sınıf öğrencisi Mustafa Şahbaz ise, “Öğretmenlerime gerekli yerlerde yardımcı oldum. Elektrik aksamlarını tamamladım, bazı yerlerinde hasarlar vardı, onları onarmaya çalıştık. Bu okulda öğrenci olduğum ve Türkiye’de ilk kez bir lisede elektrik araç üretilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Ülkemize, el ele vererek elektrikli araç yapabiliriz. Fazla sayıda üretebileceğimize de inanıyorum.” diye konuştu.

Şahbaz, ileride elektrik-elektronik mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

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