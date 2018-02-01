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Elektrikli eşyaların içinden uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo 75 gram uyuşturucu ele geçirildi.

DHA | 01.02.2018 - 12:20..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan'ın Taşkent, Kazakistan'ın Aktav şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu S.K. ve Z.R.'nin davranışlarından şüphelendi.

Elektrikli eşyaların içinden uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri şüphelilerin valizlerinde narkotik dedektör köpeği 'Fırtına'nın katılımıyla arama yaptı.

Elektrikli eşyaların içinden uyuşturucu çıktı

DEDEKTÖR KÖPEK FARK ETTİ

Dedektör köpek 'Fırtına' nın tepki vermesi üzerine S.K.'nın valizinde bulunan kıyma makinası ve 2 şarjlı süpürge ile Z.R.'nin valizinde bulunan tost makinası, polis ekipleri tarafından incelendi.

Elektrikli eşyaların içinden uyuşturucu çıktı

Yapılan incelemelerde bu aletlerin iç kısımlarına zulalanmış 1 kilo 75 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Elektrikli eşyaların içinden uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan S.K. ve Z.R. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler ifadesinde Özbekistan uyruklu J.I.'nın adını verdi. J.I., Fatih'te kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Elektrikli eşyaların içinden uyuşturucu çıktı



Elektrikli eşyaların içinden uyuşturucu çıktı

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