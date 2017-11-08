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Elektrikli 'Kangal S4' saatte 70 kilometre hız yapacak

Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından üretilen "Kangal S4" adlı elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı.

08.11.2017 - 16:27
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Elektrikli 'Kangal S4' saatte 70 kilometre hız yapacak

Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Can ve 13 kişilik ekibinin özverili çalışmaları sonucunda üretilen "Kangal S4"ün tanıtımı fakülte binasında yapıldı.

Programda konuşan Can, aracın sunumunu yaparak teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

6 İLE 8 SAAT ARASINDA ŞARJ OLUYOR

Ürettikleri otomobile Sivas'ın Türkiye çapındaki markalarından biri olan Kangal’ın adını verdiklerini ve Sivas Kongresi’nin yapıldığı 4 Eylül ile özdeşleştirmek istediklerini belirten Can, "Aracın üzerinde 1,5 kilovat gücünde elektrikli motor, 60 vat 72 amper lityum demir fosfat batarya bulunmakta. Şarj süresi 6 ila 8 saat arasında. Bu tür araçların en büyük dezavantajı şarj süresinin uzun olması. Bizim çalışmalarımız bu süreyi kısaltmaya yönelik." ifadelerini kullandı.

Elektrikli 'Kangal S4' saatte 70 kilometre hız yapacak

MAKSİMUM HIZI 70 KİLOMETRE

Otomobilin hız ve yük olmak üzere 2 farklı sürüş pozisyonuna sahip olduğunu aktaran Can, "Maksimum hızı 70 kilometre, maksimum torku 160 newton metreye ulaşıyor. 115-70-16 alüminyum alaşımlı jantlara sahip lastikleri kullandık. Frenler ön ve arka hidrolik ve hava soğutmalı disklerden oluşmakta. Boyutlarını ise gerçek araç boyutlarına yaklaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli 'Kangal S4' saatte 70 kilometre hız yapacak

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