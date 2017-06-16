Elektrikli taksiler Taksim Meydanı'nda görücüye çıktı

Taksim Meydanı'ndaki sahur programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ve İstanbul'da görev yapan taksiciler katıldı.

Elektrikli taksi hakkında bilgi alan Demirci, otomobilin şoför koltuğuna oturarak Taksim Meydanı'nda küçük bir tur attı.

"YERYÜZÜNDE ÇEVREYE DAHA DUYARLI ARAÇLARA İHTİYAÇ VAR"

Gazetecilere açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yeryüzünde çevreye daha duyarlı araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları söyledi, “Bu akşamın sürprizi elektrikli araçlar oldu. Açıkçası yer yüzünde dünyada artık insanoğlu daha yenilenebilir enerjiyle çevreye daha duyarlı çevreyi daha az kirleten araçlara ihtiyaç duyuyor. Türkiye'de de taksici kardeşlerimizin bu duyarlılığı çok güzel. Tüm taksici kardeşlerimizi emeklerinden hem İstanbul taşımacılığına yaptıkları fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTANBUL TAKSİCİLERİ OLARAK ORTAK PROJELER YÜRÜTÜYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ise şunları söyledi; “İstanbul'da müşterilerimizin konforunu sağlamakta bizim için çok önemli. Bunun için de tüm bu gelişimlerin önünü açmak için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber biz İstanbul Taksiciler olarak ortak projeler üretiyoruz.

Ancak tabi bunların da duyurmak için böyle güzel kardeşlik ortamlarına ihtiyacımız var. Ben bu organizasyon için Beyoğlu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

TAM DOLUMLA 300 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR

Elektrikli araç hakkında bilgi veren satış sorumlusu Viacheslav Luchnykov, “Bu araç tam sarj ile 300 kilometre yol gidiyor. Hız olarak 140 kilometreye kadar çıkıyor.

FİYATI 130 BİN LİRA

Dış hacmi ufak iç hacmi geniş İstanbul trafiği için uygun bir araç. Bu otomobilin fiyatı normalde 130 bin lira fakat taksici arkadaşlarımız için bu fiyat yüksek olduğu için biz onlara da kolaylık sağladık. Taksicilere her şey dahil bir paket hazırladık.

60 AY TAKSİT

Şu an bayram kampanyasına göre 5 bin 500 lira ayda verip 60 ayda bu araca sahip olabiliyorlar. Otomobilin periyodik bakımlarını, sarj istasyonlarını, pert kaskosunu ve yol yardımını da içeren böyle bir paketten faydalanabiliyorlar" dedi.

HAFTAYA 3 ADET TRAFİĞE ÇIKACAK

İstanbul'da haftaya 3 adet elektrikli taksinin trafiğe çıkacağını belirten Luchykov, "Haftaya ilk kez 3 adet elektrikli taksi trafiğe çıkacak. Bizim hedefimiz 2017 yılı içerisinde 500-600 elektrikli aracın trafiğe çıkması" dedi. Program sahur yemeğiyle sona erdi.





